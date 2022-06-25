Лукашенко назвал "изоляцию" Калининграда объявлением войны
Беларусь считает, что "блокировка транзита" в Калининградскую область через Литву является объявлением войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил лидер белорусского режима Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"То же самое и Литва. Последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это сродни объявление какой-то войны уже, это же недопустимо", - заявил Лукашенко.
Он также добавил, что такая политика "является отвратительной и агрессивной".
Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что запрет на транзит в Калининград через Литву действует только на подсанкционные товары. При этом РФ занимается дезинформацией, когда называет ограничения "полной блокадой".
Также мы писали, что российское руководство планирует отключить Литву от общей электросети из-за ограничения транзита в Калининград.
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