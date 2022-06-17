"Путин меня не просил". Лукашенко отрицает, что помогает России в войне против Украины
Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что не помогает России в войне против Украины. Он отрицает, что глава Кремля Владимир Путин просил у него помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.
Лукашенко в очередной раз сказал о том, что Беларусь не участвует в так называемой "спецоперации" России. Однако вновь обвинил Запад, который якобы пытается втянуть страну в конфликт.
"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. - ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова", - заявил Лукашенко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко допустил возможность войны за Западную Украину.
Также он намерен увеличить численность белорусской армии до 80 тысяч человек.
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