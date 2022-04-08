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Россия предлагает включить Беларусь в список гарантов для Украины, - Лавров

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Москва, Пятница 08 апреля 2022 15:22
Россия предлагает включить Беларусь в список гарантов для Украины, - Лавров Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности. Эти страны должны будут взять на себя гарантии безопасности, согласно будущему мирному соглашению России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности (ООН). Так вот мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них", - заявил Лавров.

Напомним, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь тоже должна стать стороной переговорного процесса между Украиной и Россией.

"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может... И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает", - отметил он.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина рассказал, как идут переговоры с потенциальными гарантами и что на них обсуждается.

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