Лукашенко рассказал, когда Беларусь может ударить по Киеву

Беларусь ударит по Киеву, если украинская армия атакует завод по переработки нефти в Мозыре.

Об этом заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта .

Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается воевать в Украине.

При этом он сказал, что если украинская армия перейдет границу Беларуси или будет целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, страна мгновенно ответит.

Лукашенко также сказал, что будет проводиться подготовка белорусской армии.

"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - сказал он.