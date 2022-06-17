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Украина не видит угрозы нападения войск Беларуси: Данилов назвал причину

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Киев, Пятница 17 июня 2022 23:39
Украина не видит угрозы нападения войск Беларуси: Данилов назвал причину Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на сегодня Украина не видит угрозы нападения с территории Беларуси, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое наступление, которое произошло 24 февраля.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио НВ.

"Мы знаем о тех средствах поражения, которые на сегодня там сконцентрированы. Этот вопрос находится под постоянным контролем президента. Все, что происходит на территории Беларуси, мы сегодня понимаем", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что украинская разведка внимательно следит за всеми процессами на территории Беларуси. Сегодня нет таких угроз, потому что на территории Беларуси нет достаточного количества сил и средств для контрнаступления на Украину.

Концентрация российских войск, как была на 24 февраля, сегодня в Беларуси отсутствует. По словам секретаря СНБО, войска РФ убегали через Беларусь и не оставались там, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направление.

Напомним, рядом с украинскими границами Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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