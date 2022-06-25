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Россия впервые применила с территории Беларуси бомбардировщики Ту-22М3

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Суббота 25 июня 2022 13:27
Россия впервые применила с территории Беларуси бомбардировщики Ту-22М3 Фото: Россия впервые применила с территории Беларуси бомбардировщики Ту-22М3 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 25 июня, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. С территории Беларуси были впервые применены бомбардировщики Ту-22М3.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных сил ВСУ

"Всего было выпущено более полусотни ракет различных типов: воздушного, морского и наземного базирования", - пишет пресс-служба командования.

С территории Беларуси были нанесены авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3, а также возобновлено применение комплексов "Искандер".

Крылатые ракеты "Калибр" морского базирования также были применены по целям, расположенным на западе Украины.

"На северном направлении с самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования с оперативно-тактических комплексов - "Искандер" и "Точка-У", - добавляет пресс-служба.

На южном направлении Россия применила ракеты "Оникс".

Командование отмечает, что Х-22, "Оникс", "Искандер", являются сложными целями для ПВО, которые находятся на вооружении наших бойцов. Скорость "Оникс" и Х-22 составляет более 3 тысяч км/ч, а ракеты "Искандер" летят по баллистической траектории.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего массированного ракетного удара.

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