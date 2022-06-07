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Лукашенко хочет увеличить численность армии до 80 000 человек

Новина українською →
Минск, Вторник 07 июня 2022 08:18
Лукашенко хочет увеличить численность армии до 80 000 человек Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси намерены увеличить численность своей армии до 80 тысяч человек. А именно путем создания южной группы войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Там также отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях сейчас сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"В рамках создания южного оперативного командования, предусматривается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, находящихся на хранении", - говорится в сообщении.

Дополнительно

Сейчас в Вооруженных силах Беларуси насчитывается 45 тысяч военных. В резерве - 290 тысяч, полумилитарных - еще 110 тысяч человек.

Так, по количеству резервов Беларусь занимает 13 место среди 142 стран, военный потенциал которых трудно оценить. По количеству военизированных - 19 место.

Напомним, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, которая граничит с Украиной, пройдут "мобилизационные учения".

Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Сейчас Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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