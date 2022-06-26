Чисельність, зброя, боєздатність: що відомо про армію Білорусі

На тлі важкого поступу Росії в Україні заговорили про загрозу повторного наступу з території Білорусі. Однак поки влада та експерти сходяться на думці, що сама Білорусь навряд чи зважиться вступити у війну без підтримки російських військ.

Чисельність та склад

Згідно з інформацією з відкритих джерел, чисельність білоруської армії (59-те місце у світі) становить близько 65 000 військовослужбовців, причому 20 000 - це цивільний персонал.

Фото: білоруська армія налічує близько 65 000 військових (GettyImages)

Але останні заяви лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка свідчать, що шляхом створення додаткового угруповання на південному напрямку чисельність може бути доведена до 80 тисяч осіб.

До структури збройних сил Білорусі входять сухопутні війська, військово-повітряні сили, протиповітряні оборони, сили спеціальних операцій, територіальна оборона та транспортні війська. За сукупною військовою могутністю її армія посідає 52-е місце у світі.

Бойовий склад включає авіабази в Барановичах, Ліді та Мінську (Мачулищі). На кордоні розміщено чотири зенітні ракетні бригади і три зенітно-ракетні полки. Крім того, в армії налічується 2 радіотехнічні, 4 механізовані, ракетна, реактивно-артилерійська та 3 артилерійські бригади.

З урахуванням військової доктрини передбачається, що армія Білорусі здатна проводити лише оборонні операції. Тобто фактично не має наступального потенціалу.

Озброєння Білорусі

На озброєнні сил протиповітряної оборони стоять комплекси С-200, С-300, "Бук", "Тор-МК", "Оса-АКМ". Бойова авіація налічує десятки винищувачів Су-30СМ, легких винищувачів МіГ-29 та штурмовиків Су-25.

Реактивно-артилерійська бригада має в своєму розпорядженні РСЗВ "Полонез" білоруської розробки на основі китайських технологій. Ці установки здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Також на озброєнні є сотні самохідних артилерійських установок та інших видів РЗСО, а також десятки гаубиць та мінометів.

Фото: САУ на озброєнні армії Білорусі (GettyImages)

Бронетанкові сили налічують близько 1300 танків Т-72 різних модифікацій.

Напередодні стало відомо, що білоруські ракетні війська посилять російські комплекси "Іскандер", які сама Росія регулярно застосовує у війні проти України.

Фото: армія Білорусі посилиться "Іскандерами" (facebook com)

Чи є загроза нападу

У середині червня Лукашенко зробив заяву про те, що білоруська армія нібито не допомагає Росії у війні проти України. Однак, крім того, що Мінськ надав союзній країні повітряний простір і сухопутні бази, триває тиск з півночі, що не дозволяє відвести українські війська з цього напряму.

Зокрема, незважаючи на слова заступника міністра оборони Андрія Жука про те, що Білорусь не збирається ні з ким воювати, на кордоні з Україною зібрано сім батальйонів, і триває перевірка боєздатності.

Білоруський військовий експерт Єгор Лебедок вважає, що якщо говорити про самостійні дії на території України, то ця армія здатна вести розвідувальну та диверсійну діяльність, а також проводити точкові операції силами ССО.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець вважає, що Лукашенка намагаються втягнути у війну проти України, і, швидше за все, може йтися про відкриття другого фронту для сковування ЗСУ, а не про наступ з метою перерізати комунікації.

Але більшість опитаних РБК-Україна експертів таки впевнені, що Білорусь може вступити в бойові дії, якщо російська армія повернеться до наших північних кордонів.

Фото: білоруські сили можуть наважитися на вторгнення лише за підтримки Росії (GettyImages)

Докладніше про ризики можна прочитати у матеріалі "Другий фронт. Чи є загроза нового нападу на Україну з боку Білорусі".

Що стосується офіційних позицій, то секретар РНБО Олексій Данілов не бачить загрози нападу, тому що Білорусь не має достатньої кількості сил і засобів. Хоча навіть президент Володимир Зеленський визнає, що Союзна держава (Москва та Мінськ) представляє значну небезпеку.

Сам же Лукашенко, не соромлячись у висловлюваннях, припускає війну за Західну Україну і не виключає, що можуть бути завдані удари по Києву. Але лише як відповідь на гіпотетичні атаки на нафтопереробний завод у Мозирі.

Участь Білорусі у війні проти України

Російська Федерація особливо активно використовувала територію Білорусі для наступу на Київ у перші дні повномасштабного вторгнення. Але після деокупації півночі України та виходу російських сухопутних сил у квітні ця активність поступово слабшала.

Проте загроза не зникла, що вкотре підтвердив масований ракетний удар по Україні цього тижня, коли Росія вперше завела у повітряний простір сусідньої країни бомбардувальники Ту-22М3, паралельно відновивши застосування комплексів "Іскандер".

Західні союзники розцінюють залучення Білорусі до військового конфлікту як агресію. Як наслідок, проти неї введено санкції щодо вантажоперевезень, транзиту товарів, експортних позицій, авіаперевезень тощо.

Ще до повномасштабного російського вторгнення Білорусь намагалася здаватися миротворцем, сприяючи роботі мінського формату. Перші переговори делегацій України та Росії після 24 лютого 2022 року теж пройшли на її території, хоча офіційний Київ уже тоді не вважав Білорусь нейтральною стороною.

Більше того, Олександр Лукашенко активно виступав за залучення Мінська до міжнародних переговорів щодо системи гарантій безпеки, яка б дозволила завершити війну в Україну. Російська сторона не приховує підтримки такого сценарію, але Київ упевнений, що це лише посилить позиції агресора.

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У 2016 році Лукашенко говорив, що білоруси "не поїдуть на танках до України", а лише нібито на тракторах. Але у світлі вторгнення російських танків з його країни у лютому та заяв про те, що нібито західний світ оголосив війну Росії, можливо, вже найближчим часом остаточно стане зрозуміло, чого варте слово білоруського диктатора.