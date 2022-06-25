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Россия в ближайшие месяцы передаст Беларуси "Искандеры", - Путин

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Суббота 25 июня 2022 18:48
Россия в ближайшие месяцы передаст Беларуси "Искандеры", - Путин Фото: ракетный комплекс "Искандер" (wikimedia.by)
Автор: Сергей Пышкин

Россия передаст Беларуси "Искандеры-М". Планирует сделать это уже в ближайшие месяцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"В течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении. Я предлагаю поручить Министерству обороны и начальнику Генштаба проработать все детали связанные с этим", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко, сегодня, 25 июня, начали переговоры.

Также этой ночью оккупанты нанесли массированного ракетного удара по Украине, а тем временем с территории Беларуси были применены против нашей страны бомбардировщики Ту-22М3. В то же время было возобновлено применение комплексов "Искандер".

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