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В Беларуси утверждают, что не собираются ни с кем воевать

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Беларусь, Суббота 18 июня 2022 18:49
В Беларуси утверждают, что не собираются ни с кем воевать Фото: беларусские военные (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь не собирается нападать на другие государства, но готова защищаться в случае необходимости.

Об этом заявил заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zerkalo.io.

"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал он.

Ранее в Вооруженных силах Беларуси началась проверка сил реагирования. Кроме того, лидер беларусского режима Александр Лукашенко распорядился создать Южное оперативное командовании на украинском направлении.

Замминистра обороны отметил, что государство развивается и живет мирной жизнью.

"Вооруженные силы готовы и способны его защитить, если в этом будет необходимость", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Лукашенко рассказал, когда Беларусь может ударить по Киеву.

Напомним, в МВД считают маловероятным наступление белорусской армии на Украину без военной поддержки России.

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