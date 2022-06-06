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США не отменят санкции против России в обмен на разблокировку экспорта из Украины, - Politico

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Вашингтон, Понедельник 06 июня 2022 02:42
США не отменят санкции против России в обмен на разблокировку экспорта из Украины, - Politico Фото: США не отменят санкции против России в обмен на разблокировку экспорта из Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти США не поддержат договоренности по разблокировки экспорта украинского зерна, если они будут предполагать смягчение санкций против России. Экономическое давление продолжится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как известно ООН пытается договориться с Россией относительно того, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море.

Как сообщает издание, один из американских чиновников заявил, что "США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление".

По сведениям газеты, республиканцы в Конгрессе США также выступили против смягчения санкций против Москвы. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор Джим Риш (от штата Айдахо), который является старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Напомним, ранее Путин заявлял, что продовольственный кризис в мире возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Также мы писали, что, по словам Путина, Украина могла бы вывозить свои зерновые через территорию Беларуси. Но для этого с Минска нужно снять международные санкции.

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