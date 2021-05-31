Зеленский назвал угрозой для Украины "настоящее союзное государство" России и Беларуси
Создание союзного государства Беларуси и России представляет опасность для Украины. В случае фактического объединения страны могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины.
Напомним, 28 мая белорусский президент Александр Лукашенко провел в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждалось, в том числе, создание между странами союзного государства.
До этого Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.
Отметим, эстонская разведка предупреждала Украину об угрозе нападения российских войск с территории Беларуси.