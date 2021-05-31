Зеленский назвал угрозой для Украины "настоящее союзное государство" России и Беларуси

Создание союзного государства Беларуси и России представляет опасность для Украины. В случае фактического объединения страны могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины.