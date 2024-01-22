Атака дронів на Росію та мінування Запорізької АЕС: новини за вихідні

В суботу російські окупанти знову замінували території та приміщення Запорізької атомної станції, а в ніч на неділю Росія зазнала атаки дронів на об'єкти критичної інфраструктури.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 20 січня:

Новини за 21 січня:

Атака дронів на Росію

У ніч проти 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух.

Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають. Пізніше почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Джерела РБК-Україна повідомили, що дана спецоперація була роботою Служби безпеки України.

Зазначимо, що в Росії тієї ночі було "голосно" не лише в районі нафтового терміналу. Крім того, вибухи чули і в російській Тулі, де був атакований завод "Щеглівський вал" з виробництва ЗРК "Панцир".

Ця атака, своєю чергою, стала справою рук українських розвідників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Мінування ЗАЕС

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували Запорізьку АЕС.

Зокрема, вони замінували басейн-охолоджувач, під час підриву якого "будуть значні проблеми", розповів Буданов.

Також він наголошував, що ворог після підриву Каховської ГЕС зруйнував нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський про поступки територій для підписання мирного договору з Путіним

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий він віддати території для підписання мирного договору з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський сказав, що російського диктатора слід зупинити, щоб не повторилася агресія через кілька років.

Зеленський про мобілізацію 500 тисяч українців

Президент України заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати до армії півмільйона людей.

"Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей... Не тому що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя - це номер один. А друга історія - це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати", - заявив він.

Глава Міноборони Британії про допомогу Україні

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Європейський союз має переконатися, що Україна може захищатись, а для цього необхідно збільшити допомогу.

США, Єгипет та Катар запропонували новий мирний план для Близького Сходу

Сполучені Штати, Єгипет і Катар запропонували новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Газа.

Дуда про зустріч "Люблінського трикутника"

"Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо зустрітися у формулі "Люблінський трикутник" із нашим другом президентом Володимиром Зеленським та обговорити, як підтримати Україну, зокрема, перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні", - сказав президент Польщі Анджей Дуда.

У Румунії розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні Румунії та України розблокований 20 січня. Рух вантажівок відновили.

Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

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