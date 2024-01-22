Атака дронов на Россию и минирование Запорожской АЭС: новости за выходные
В субботу российские оккупанты снова заминировали территории и помещения Запорожской атомной станции, а в ночь на воскресенье Россия подверглась атаке дронов на объекты критической инфраструктуры.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 20 января:
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ВСУ продвинулись на линии Купянск-Сватово;
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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами";
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Россия обстреляла Гуляйполе;
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Правоохранители в Херсонской области уничтожили дрон РФ из автомата.
Новости за 21 января:
- Россияне из "Градов" обстреляли Курахово;
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Войска РФ ночью выпустили по югу Украины "Шахеды";
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Буданов сделал заявление о поставках оружия КНДР в Россию;
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В ISW сообщили о захвате Крахмального. В ВСУ объяснили ситуацию;
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В Донецке под обстрел попал рынок на "Текстильщике".
Атака дронов на Россию
В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.
Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников. Позже начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.
Источники РБК-Украина сообщили, что данная спецоперация была работой Службы безопасности Украины.
Отметим, что в России в ту ночь было "громко" не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в российской Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь".
Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Минирование ЗАЭС
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали Запорожскую АЭС.
В частности, они заминировали бассейн-охладитель, при подрыве которого "будут значительные проблемы", рассказал Буданов.
Также он отмечал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.
Детальнее о том, почему Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.
Зеленский об уступках территорий для подписания мирного договора с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли он отдать территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский сказал, что российского диктатора следует остановить, чтобы не повторилась агрессия спустя несколько лет.
Зеленский о мобилизации 500 тысяч украинцев
Президент Украины заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек.
"Я лично на сегодняшний день пока не вижу потребности мобилизовать полмиллиона людей... Не потому что мне сейчас хочется ответить, кому-то понравиться. Просто это не только жизнь, жизнь - это номер один. А вторая история - это соответствующие действия и соответствующие операции И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - заявил он.
Глава Минобороны Британии о помощи Украине
Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Европейский союз должен убедиться, что Украина может защищаться, а для этого необходимо увеличить помощь.
США, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока
Соединенные Штаты, Египет и Катар предложили новый мирный план для Ближнего Востока, который начнется с освобождения заложников и в конечном итоге приведет к выводу израильских войск и прекращению войны в секторе Газа.
Дуда о встрече "Люблинского треугольника"
"Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем встретиться в формуле "Люблинский треугольник" с нашим другом президентом Владимиром Зеленским и обсудить, как поддержать Украину, в частности перед предстоящим юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне", - сказал президент Польши Анджей Дуда.
В Румынии разблокирован еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Пункт пропуска "Порубное-Сирет" на границе Румынии и Украины разблокирован 20 января. Движение грузовиков возобновили.
Оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком.
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