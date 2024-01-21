На Балтійському морі. У Ленінградській області РФ лунали вибухи, горить газовий термінал

У Ленінградській області Росії спалахнув газовий термінал. Перед пожежею очевидці чули два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Mash та губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

У районі нафтового терміналу Морського торговельного порту у селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. За інформацією джерела, з підприємства евакуювали близько 150 людей.

Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що постраждалих у результаті немає.

"Постраждалих внаслідок пожежі на терміналі компанії "Новотек" в порту Усть-Луга немає. Проведено евакуацію персоналу. До гасіння пожежі залучено сили та засоби МНС та Леноблпожспасу", - повідомив губернатор.

Оновлено 03:48

Російське видання "Фонтанка" повідомляє, що летіли два безпілотники.

"Сили ППО незадовго до пожежі в Усть-Лузі засікли два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісеппського району Ленобласті. Близько 3.20 атакували газосховище "Новатек", - повідомили на Telegram-каналі.

Усть-Луга знаходиться за 1200 км від кордонів України.

Фото: місцезнаходження Усть-Луги Ленінградської області РФ (maps.google.com)

Компанія "Новатек"

Компанія є одним із найбільших виробників зрідженого природного газу (ЗПГ) у світі. Володіє та експлуатує два заводи з виробництва ЗПГ у Ямало-Ненецькому автономному окрузі: "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ-2".

Має доведені запаси газу в розмірі 1,7 трлн кубометрів, що становить близько 10% світових запасів.

Також займається переробкою та реалізацією рідких вуглеводнів, володіє та експлуатує завод з переробки газового конденсату у місті Торжок Тверської області – "Нортгаз".

"Новатек" забезпечує значну частку видобутку природного газу в Росії і є одним із найбільших експортерів російського ЗПГ.

Вибухи у Росії

Раніше ми повідомляли, що жителі російської Тули чули вибухи. Міністерство оборони заявило про роботу системи ППО.

Також, за словами Міноборони РФ, в Орловській та Смоленській областях нібито знищували дрони літакового типу.