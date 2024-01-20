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Військові РФ знову атакували Гуляйполе: поранено місцевого жителя (фото)

Запорізька область, Субота 20 січня 2024 15:21
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Військові РФ знову атакували Гуляйполе: поранено місцевого жителя (фото) Фото: обстріл Запорізької області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації вкотре атакували території Гуляйполя Запорізької області. В результаті сьогоднішнього обстрілу було поранено місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.

"Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю", - повідомив Малашко.

За його словами, через російську атаку знову зруйновано та пошкоджено цивільні будинки.

Фото: росіяни обстріляли Гуляйполе (t.me/zoda_gov_ua)

"Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", - пояснив глава ОВА.

Обстріли України з боку російської армії

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. В результаті ворожої атаки там був пошкоджений житловий будинок.

Вчора ми повідомляли, що російські терористи обстріляли житлові будинки Дніпровського району Херсона. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка.

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