У Румунії розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Пункт пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні Румунії та України розблокований 20 січня. Рух вантажівок відновили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
"Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований", - йдеться у повідомленні.
Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.
Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.
Блокада на румунському кордоні
Нагадаємо, раніше румунські протестувальники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" та "Халмеу-Дякове".
Румунські фермери почали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокування в очікуванні результатів переговорів.
Вчора, 19 січня, румунські фермери припинили блокування пункту пропуску "Вікову-де-Сус" на кордоні з Україною.
Детальніше про те, що відбувається на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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