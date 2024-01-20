У Румунії розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований", - йдеться у повідомленні.

Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Блокада на румунському кордоні

Нагадаємо, раніше румунські протестувальники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" та "Халмеу-Дякове".

Румунські фермери почали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокування в очікуванні результатів переговорів.

Вчора, 19 січня, румунські фермери припинили блокування пункту пропуску "Вікову-де-Сус" на кордоні з Україною.

Детальніше про те, що відбувається на кордоні з Польщею та Румунією - читайте в матеріалі РБК-Україна.