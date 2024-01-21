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Росіяни з "Градів" обстріляли Курахове, є жертви

Неділя 21 січня 2024 17:00
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Росіяни з "Градів" обстріляли Курахове, є жертви Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з "Градів" - поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік, ще один - отримав поранення", - повідомив він.

За його словами, російським ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Філашкін додав, що точні наслідки атаки встановлюються.

Фото: (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Атака на Україну у ніч на 20 січня

Пізно ввечері, 19 січня, терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області.

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