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Війська РФ вночі випустили по півдню України "Шахеди": у Генштабі розповіли про роботу ППО

Неділя 21 січня 2024 07:07
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Війська РФ вночі випустили по півдню України "Шахеди": у Генштабі розповіли про роботу ППО Фото: сили ППО вночі знищили "Шахед" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України знищили ворожий ударний безпілотник сьогодні вночі, 21 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши два ударні БПЛА типу Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено один ворожий дрон.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування ударних безпілотників попереджали мешканців Херсонської та Миколаївської областей.

Атака на Україну в ніч проти 20 січня

Минулої ночі російські війська також атакували Україну "Шахедами". Повідомляється, що терористи випустили кілька груп дронів-камікадзе. За даними ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку.

Сили оборони півдня повідомили, що в їх зоні відповідальності було знищено двох безпілотників: один в Миколаївській, а другий - в Одеській області.

У Повітряних силах ЗСУ пізніше повідомили, що ворог випустив сім ударних дронів , також застосував зенітні керовані ракети С-300. Зазначається, що Мобільні вогневі групи Сил оборони знищили чотири дрони, решта не досягла своїх цілей.

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