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В ISW повідомили про захоплення Крохмального. У ЗСУ пояснили ситуацію

Україна, Неділя 21 січня 2024 09:35
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В ISW повідомили про захоплення Крохмального. У ЗСУ пояснили ситуацію Фото: у ЗСУ пояснили ситуацію із захопленням Крохмального росіянами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Захоплення окупантами Крохмального у Куп'янському районі Харківської області - тимчасове явище. Для РФ така ситуація дозволяє виправдати втрату більше 7 тисяч військових з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"Крохмальне, щоб ви розуміли, це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити це 5 будинків. Ці 5 будинків були зруйновані агресором", - розповів він.

За словами спікера, відповідно наша основна мета - це вберегти життя українських захистників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону.

"Ворогу не дають просуватись далі і якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. І я думаю, що, те, що відбулось, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно зміщується. Ми просто не повідомляємо, про захоплення, відбиття 100 чи 200 м. Нам цього не потрібно робити, а для російських пропагандистів потрібно будь-яку перемогу підносити як "піррову перемогу", щоб показати, чому лише за січень місяць вони втратили 7055 вояків на фронті в смузі відповідальності "Хортиця". Тому найменше - метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін", - констатував Фітьо.

Що відомо про Крохмальне

Він додав, що Крохмальне вже було до цього окуповано та відбито ЗСУ під час Харківського наступу (восени 2022 року - ред.) і зараз безпосередньо, ці декілька сот метрів ніякого значення не мають.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лімано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Геолокаційні знімки, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська захопили Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового).

У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення. Вона стосувалася і самого Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Зокрема, у документі йшлося і про часткову евакуацію на територіях Кондрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад. Днями з Кондрашівської та Курилівської громад оголосили повну обов'язкову евакуацію населення.

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