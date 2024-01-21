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Буданов зробив заяву про постачання зброї КНДР до Росії

Київ, Неділя 21 січня 2024 08:43
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Буданов зробив заяву про постачання зброї КНДР до Росії Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії. Без допомоги КНДР ситуація для Москви була б катастрофічною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Financial Times.

Коментуючи виробництво зброї в Росії, Буданов заявив, що РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас бореться з контролем якості.

"Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах", - сказав керівник ГУР.

За словами Буданова, КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії.

"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути", - заявив він, додавши, що без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною.

Керівник ГУР також зазначив, що Росія хотіла б не покладатися на зовнішню допомогу. Буданов сказав, що "це завжди вважалося нижче їх, це приниження".

Як зазначив розвідник, ще одна проблема, яка стоїть перед Росією, - це жива сила. Москва втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.

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