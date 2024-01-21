Завод "Панцирів" та газовий термінал. Що відомо про нічний наліт дронів на РФ

У Росії цієї ночі, 21 січня, було гучно відразу у декількох регіонах. Повідомлялося про вибухи та пожежі, зокрема, на заводі, де збирають ЗРК "Панцир", та газовому терміналі у порту.

Що відомо про нічні події у Росії - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Mash, Міноборони РФ, губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, Wikipedia, місцеві російські Telegram-канали.

Ленінградська область

Вночі вибухи пролунали у районі нафтового термінала морського торговельного порту у селищі Усть-Луга. Там спалахнула потужна пожежа.

Губернатор Ленінградської області відзвітував, що нібито персонал евакуювали, ніхто не постраждав. Але за опублікованими у мережі кадрами можна зробити висновок, що пожежа була масштабною.

Місцеві жителі у соцмережах писали, що нібито було введено режим підвищеної готовності.

У мережі писали, що пожежа в порту Усть-Луга виникла через безпілотники, нібито два дрони атакували газовий термінал "Новатек". Ця компанія є одним із найбільших виробників скрапленого природного газу (СПГ) у світі і одним із найбільших експортерів російського СПГ.

Додамо, що селище Усть-Луга знаходиться за понад 1000 км від кордонів України.

Тула

Пізно ввечері 20 січня вибухи чули і в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі почали публікувати відео, де видно "приліт".

Пізнішу у мережі повідомили, що безпілотники атакували військовий завод "Щегловський вал". Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

З відкритих джерел відомо, що "Щегловський вал" - одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї. Також підприємство модернізує стару зброю.

Інша "бавовна"

Росіяни заявили, що вибухи вночі також чули в Орловській та Смоленській областях РФ. Третю ніч поспіль вибухи лунали в місті Клинці Брянської області. Росіяни заявляли, що нібито працює ППО.

Операція ГУР

За даними джерел РБК-Україна у спецслужбах, у Тулі був атакований завод "Щегловський вал", а у Смоленській області - авіаремонтний завод.

За інформацією джерел, це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.

Що каже Міноборони РФ

Російське Міністерство оборони заявило про відбиття атаки безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області. Про будь-які пошкодження та наслідки не повідомляється.

У зведенні Міноборони РФ про Ленінградську область, де палав газовий термінал, взагалі не згадується.