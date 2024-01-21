Атака на морський термінал в російському Усть-Лузі спецоперація СБУ, - джерела

Вибухи, і як наслідок пожежа, на морському терміналі у селищі Усть-Луга в Ленінградській області РФ є спецоперацією Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За їх даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Важливий об'єкт

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ", - дадало джерело.

За його словами, успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.

Атака на морський термінал у російському Усть-Лузі

У ніч проти 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають. Пізніше почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Зазначимо, що в Росії цієї ночі, 21 січня, було "голосно" не лише в районі нафтового терміналу. Крім того, вибухи чули і в російській Тулі, де був атакований завод "Щеглівський вал" з виробництва ЗРК "Панцир". Ця атака, своєю чергою, стала справою рук українських розвідників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.