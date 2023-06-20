Ядерний шантаж. Навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи

У спробі зупинити український контрнаступ Росія може не обмежитись підривом Каховської дамби. Українська влада попереджає про ймовірність того, що агресор візьметься за Запорізьку атомну електростанцію.

Як пов'язані Каховська ГЕС та Запорізька АЕС

Російські окупанти захопили атомну станцію на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Її територію заміновано, на ній розміщено військову техніку і сам район неодноразово зазнавав обстрілів.

Нова загроза пов'язана із наслідками підриву Каховської дамби. Справа в тому, що реактори ЗАЕС охолоджуються водою зі спеціального ставка, який наповнюється водою з Каховського водосховища. Яке своєю чергою обміліло після техногенної катастрофи.

Наразі п'ять із шести блоків ЗАЕС перебувають у режимі "холодної зупинки". Тому, як запевняють в "Енергоатомі", води у басейні має вистачити для охолодження. 9 червня Держатомрегулювання розпорядилося перевести у цей режим останній блок. Тоді росіяни не дозволяли українському персоналу зробити це, проте днями глава "Енергоатому" Петро Котін заявив, що є ознаки підготовки переведення блоку у безпечніший режим.

Що стосується рівня води, то поки немає реальних причин для занепокоєння. Побоювання про зниження рівня через обмілення Каховського водосховища не підтвердилися, і він залишається стабільним на позначці понад 16 метрів. Крім того, у крайньому випадку воду в басейн можна закачати, використовуючи насоси або артезіанські свердловини.

Стурбованість ситуацією, що склалася, виражали і в МАГАТЕ. Після катастрофи на дамбі там зазначили, що при зниженні рівня водосховища до 12,7 метрів, на АЕС не зможуть перекачувати воду до басейну. За різними даними, зараз рівень значно нижчий, але в МАГАТЕ вважають, що запасів у ставку-охолоджувачі вистачить на кілька місяців.

Запас міцності є

У середині червня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС, щоб переконатися у своїх оцінках. За підсумками візиту він визнав серйозність стану справ.

"З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є, і вони реальні. Водночас вживаються заходи щодо стабілізації", - зазначив він.

Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що поки що небезпеки для станції немає (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, на атомній станції достатньо води.

"Я зміг побачити ставок-охолоджувач, іригаційні ворота, канали, які складають основну систему охолодження станції. Для мене було дуже важливо мати можливість дати власну оцінку ситуації разом із моїми експертами", - додав Гроссі.

Одночасно з його приїздом до України з'явилася інформація про те, що росіяни зупинили автоматичну передачу інформації про рівень радіації. Як заявив в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков, це сталося ще на початку місяця. І це є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Експерти МАГАТЕ на сьогодні змушені передавати дані зі спеціальних датчиків у ручному режимі.

За цим на перший план вийшли побоювання української влади про те, що Росія може ще далі зайти в ядерному шантажі і зважитися на провокацію. Цього тижня Рафаель Гроссі вирушить до Москви, де, ймовірно, обговорюватиме ризики з Володимиром Путіним.

Загроза підриву

Головне управління розвідки Міноборони України ще у травні попереджало про наявність у росіян такого сценарію. За його інформацією, окупанти могли зімітувати аварію, вдаривши по території станції. І задля цього вони зірвали 26 травня заплановану ротацію моніторингової місії.

Мета - оголосити про витік радіоактивних речовин, спровокувати міжнародне співтовариство на розслідування, під час якого Україна змушена була б призупинити всі бойові дії. А росіяни отримали б можливість перегрупуватися та зупинити контрнаступ.

Минулого тижня пролунали конкретніші сигнали від української влади.

"Росія хоче підірвати АЕС. Тому що так само, як і з дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного варіанта припинення конфлікту", - заявив президент Володимир Зеленський.

Фото: президент Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче підірвати атомну станцію (Віталій Носач/РБК-Україна)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна підкреслив, що противник не має військових інструментів, щоб впливати на ситуацію на фронті, і тому вдається до терористичних методів.

"Росія має, безумовно, таку опцію, як ЗАЕС, і ми повинні про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС - це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан'європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС", - зазначив він.

На його думку, знизити ризики можна створенням демілітаризованої зони та обов'язковим виведенням окупаційних військ з території АЕС, згідно з українським планом. А також запровадженням міжнародних санкцій проти "Росатому".

Зважаючи на все, на даному етапі РФ не готова знижувати градус ядерної ескалації. Сьогодні начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували ще й охолоджувальний басейн.

"Найстрашніше, що ЗАЕС було додатково заміновано. І найстрашніше, що заміновано охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу, то велика ймовірність, що будуть значні проблеми", - розповів він в ефірі телемарафону.

Чи може Росія зважитися на чергову катастрофу

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадує, що Росія утримує атомну станцію фактично методами терору і іноді включає ядерний шантаж. Причому робить це систематично, то заявляючи про нібито намір України застосувати якусь "брудну бомбу", то погрожуючи Заходу.

"Чи можуть вони зробити щось? Можуть. Росія використовуватиме ЗАЕС у комплексі з ядерним шантажем і погрожуватиме всьому світу ескалацією у зв'язку з українським контрнаступом. Особливо з урахуванням того, що одна з ділянок цього контрнаступу - на півдні", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, після того, як наші війська звільнили село П'ятихатки (Запорізька область) і з'явилася перспектива руху на Василівку та Енергодар, противник активніше вдаватиметься до ескалації.

Фото: контрнаступ на півдні може наблизити деокупацію Василівки та Енергодару (deepstatemap.live)

"І саме мінування басейну-охолоджувача, про яке говорив начальник воєнної розвідки, може бути одним із елементів. Теоретично вони можуть підірвати цей охолоджувач, що створить загрозу вибуху реактора, хоч і не відразу. Після цього росіяни можуть включити шантаж, звинуватити Україну та заявити, що полагодять усе, якщо вона припинить наступ", - додав він.

Експерт вважає, що зараз Росія перевіряє реакцію міжнародного співтовариства. І хоч у випадку з Каховською ГЕС вона могла здатися недостатньою, головне - це те, західні партнери заявили про підтримку контрнаступу, деокупацію територій та прагнення до миру на справедливих для України умовах.

В той же час Мусієнко вважає, що в контексті ЗАЕС союзники трохи запізнилися з реакцією. Оскільки санкції проти атомної галузі РФ і, зокрема, проти "Росатому", який продовжує заробляти мільярди доларів для російської казни, реалізуючи проекти по всьому світу.

"Це перше, що треба було зробити. Але головною реакцією має стати нарощування підтримки зброєю, щоб наші дії з деокупації були успішнішими. У тому числі щодо звільнення ЗАЕС", - додав експерт у бесіді з виданням.

Якими можуть бути наслідки підриву ЗАЕС

Про те, що росіяни можуть спровокувати техногенну катастрофу величезних масштабів, в Україні говорять із минулого літа. Агентство управління Зоною відчуження підготувало ймовірний сценарій розвитку подій на випадок вибуху. А з метою оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС відштовхувалися від чорнобильського досвіду.

Наприклад, на момент аварії 1986 року на четвертому реакторі ЧАЕС було близько 2 000 паливних збірок. На Запорізькій станції у шести реакторах та сховищі відпрацьованого палива - до 18 000 збірок.

Якщо виходити з того, що наслідки будуть у 10 разів катастрофічнішими, то площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 000 квадратних кілометрів. А це фактично коло з радіусом 100 км.

Фото: потенційна зона відчуження у разі підриву реакторів ЗАЕС

Це означає, що Запорізька область буде втрачена для проживання та господарювання, потенційна площа забруднення може досягати 2 млн квадратних кілометрів, а це як три України. Ступінь зараження інших областей, а також Росії, Білорусі та Європи залежить від напряму вітру.

До ліквідації такої катастрофи необхідно буде задіяти близько 1 млн. осіб. А кількість загиблих може обчислюватися десятками тисяч, евакуйованих - не менше 2 млн. Дніпро та родючі ґрунти будуть забруднені на невизначену кількість років.

"До аварії може призвести, наприклад, пожежа або вибух, або ураження снарядами, бомбами, ракетами... Ця оцінка є приблизною, але масштаб буде саме таким", - говорила в серпні радниця міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Лала Тарапакіна.

Для українців також підготували пам’ятку на випадок вибуху на Запорізькій АЕС. Зупинимося на основних моментах. З повним алгоритмом можна ознайомитись за посиланням.

Дії в перші години

Як тільки стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, треба надіти протигаз, респіратор, тканеву маску або марлеву пов'язку, а також пройти до укриття, якщо воно в безпосередній близькості.

Якщо укриття далеко, треба залишатися вдома, упаковати продукти в герметичні пакети, кілька шарів паперу, скласти в посуд і прибрати в холодильник. Також необхідно створити запас води в посуді з кришками, приготувати мило або мильний розчин для спеціальної обробки та підготуватися до евакуації.

Евакуація

Заздалегіть треба спланувати виїзд у безпечну зону - понад 50 кілометрів від ЗАЕС. За наявності автомобіля тримати його у справному стані та з повним баком. Також рекомендується опрацювати безпечний маршрут із урахуванням зон активних бойових дій.

За організованої евакуації треба заздалегідь уточнити у місцевої влади адресу збірного пункту. Отримавши повідомлення про евакуацію, треба вимкнути світло, газ і воду, повідомити про неї сусідам і близьким і з тривожною валізкою рухатися наміченим маршрутом.

Йодопрофілактика

Йодна профілактика - лише після офіційного оповіщення про таку необхідність. Регламент при радіаційній аварії визначає такі вікові групи та дозування йодиду калію:

діти до 1 місяця - 16 мг

діти від 1 місяця до 3 років - 32 мг

діти від 3 до 12 років - 62,5 мг

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та годуючі матері - 125 мг.

Важливо! Йодид калію слід приймати після їжі і лише після офіційного сповіщення про радіаційну аварію та необхідність йодної профілактики.