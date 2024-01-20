ua en ru
Сб, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони

Субота 20 січня 2024 06:55
UA EN RU
Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони Фото: війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" сьогодні вночі, 20 січня. Сили ППО збили чотири ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України сьогодні вночі було знищено чотири ворожі ударні дрони.

Нічна атака 20 січня

Російські війська пізно ввечері 19 січня випустили територією України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

У Силах оборони півдня сьогодні вранці, 20 січня, повідомили, що в їхній зоні відповідальності було збито два дрони-камікадзе: по одному в Миколаївській та Одеській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ просунулися на лінії Куп'янськ-Сватове: карти боїв ISW
ЗСУ просунулися на лінії Куп'янськ-Сватове: карти боїв ISW
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ