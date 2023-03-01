Атака безпілотників в Росії і візит глави МКС в Україну: новини за 28 лютого
Вчора, 28 лютого 2023 року, Україну з візитом відвідав головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, а тим часом занепокоєні росіяни повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників".
РБК-Україна зібрало головні новини за 28 лютого.
Війна Росії проти України: останні новини
- У Святогірську РФ атакувала пожежну частину. В результаті обстрілу один рятувальник загинув, ще четверо поранені.
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Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку, проте успіху не досягли.
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Вчора російські окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
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Росія збільшила кількість ракетоносії у Чорному морі. Загальний залп "Калібрів" може становити 32 ракети.
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На війну проти України РФ вербує палестинських біженців у Лівані.
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У російському полоні помер захисник з України. Юрій Гориславець перебував у російському полоні на території Луганської області.
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Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, адже рішення утримувати місто є стратегічним.
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В російському Єйську в районі аеропорту пролунали вибухи.
Росіяни заявили про нібито атаку українських дронів
В останній день зими в Російській Федерації повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників".
У ніч на 28 лютого спалахнула нафтобаза "Роснафти" в Туапсе. За словами очевидців, перед цим з різницею в кілька секунд пролунали два вибухи. Місцеві пабліки повідомили, що нафтобазу нібито атакували українські безпілотники з вибухівкою.
Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
Вчора президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.
Прокурор МКС перебув в Україну для розслідування кампанії російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.
"Загалом ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?", - заявив Хан.
Путін заборонив росіянам використовувати більшість іноземних слів
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів.
Варто зауважити, що, наприклад, згідно із законом, тепер у Росії не можна буде використовувати термін "президент", оскільки воно має американське походження.
Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі
Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Статки Маска зросли завдяки 70% зростанню вартості акцій Tesla цього року.
Пенсії, тарифи, соцвиплати: що зміниться з 1 березня
У березні в Україні збільшиться розмір пенсій. Їх проіндексують за новим механізмом у середньому на 20%. Зарплати, соцвиплати та тарифи ЖКГ цього місяця не зміняться. Водночас для українських біженців у Польщі почнуть діяти нові правила.
В Білому домі дали федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok зі своїх пристроїв
Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв.
Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них протягом 30 днів.
В "Укренерго" назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом
Енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району, наразі дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Але складною залишається ситуація у прифронтових областях.
"У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.
У "Дії" запустили опитування про 8 березня
Українцям пропонують вирішити, чи залишати 8 березня вихідним днем після перемоги у війні. Для цього у застосунку "Дія" запустили опитування.
"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2
"Канадські Збройні сили у партнерстві з польськими Збройними силами навчали новобранців-українців основ танку Leopard у західній Польщі", - вказано в описі відео.
Зокрема, на кадрах помітно, як українські військові проводять навчання на тренажері Leopard, відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка.
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