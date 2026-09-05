У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки

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Унаслідок ворожої атаки в Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.