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У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки

01:38 05.09.2026 Сб
1 хв
Попередньо, обійшлося без постраждалих
aimg Катерина Коваль
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки Фото: на місці працюють рятувальники (facebook.com/DSNSKyiv)
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Унаслідок ворожої атаки в Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Унаслідок влучання виникла пожежа даху та однієї з квартир.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях.

1 вересня місто пережило масовану атаку - пошкоджено житловий будинок і підприємство, загинула людина, ще восьмеро постраждали, серед них дитина, а з пошкодженого будинку довелося евакуювати 48 людей. Тієї ж ночі у Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами.

Дещо раніше, 22 серпня, росіяни вже атакували Бориспільський район балістикою, а 20 серпня в Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста" - тоді атака забрала життя 13 людей.

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