Анонс деокупації Миколаївської області та пожежа на носії "Кинджалів": новини за вихідні

Українські військові вже найближчим часом можуть повністю окупувати Миколаївську область. Крім того, 25 грудня в Білорусі спалахнув перехоплювач МіГ-31К, який є носієм крилатих ракет "Кинжал".

Більш детально про те, що сталося за вихідні, 24-25 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

У суботу, 24 грудня, у тимчасово окупованому Нижньогірському в Криму пролунав вибух. Очевидці повідомляють про проліт безпілотників.

Українські військові вдарили по штабу росіян. Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.

Російські війська в ніч проти 24 грудня масово обстріляли райони Дніпропетровської області. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів.

У ніч на неділю, 25 грудня, у російському Курську сталися вибухи в районі аеродрому "Халіно". Їх було кілька.

Російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку (Донецька область). Внаслідок атаки поранення отримала жінка.

Росія може незабаром поставити Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.

Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив, що використання іранських дронів у війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.

Росія знову вивела у Чорне море кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Це може свідчити як про підготовку ворога до нового удару, так і про намір противника психологічно тиснути на українців.

Німеччина передала Україні ще одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2 та 13 автомобілів прикордонної служби протягом тижня.

Російські війська сподіваються розпочати ще один наступ на додаток до атак під Бахмутом та Авдіївкою. Йдеться про Лиманський напрямок.

Гуменюк про Миколаївську область: впевнена, що скоро зможемо звітувати про повну деокупацію

Збройні сили України, ймовірно, вже дуже скоро зможуть повністю звільнити Миколаївську область від окупантів та надати відповідний звіт. На цьому наголосила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на Кінбурнській косі ситуація залишається складною, оскільки росіяни мають можливість перекидати туди сили по сухопутній ділянці. При цьому вони не припиняють обстріли прилеглих населених пунктів, що знаходяться на території Очаківської та Куцурубської громад.

Британська розвідка пояснила нездатність російської армії наступати

Із жовтня Росія посилила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Незважаючи на скорочення гостроти нестачі особового складу, нестача боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для російських наступальних операцій.

Росія, ймовірно, обмежила свої далекобійні ракетні удари по українській інфраструктурі приблизно раз на тиждень через обмежену наявність крилатих ракет.

За даними британської розвідки, Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоби можна було проводити великомасштабні наступальні операції.

Компанія Rheinmetall передасть Україні 26 повнопривідних вантажівок.

Компанія Rheinmetall поставить в Україну партію повнопривідних вантажних автомобілів HX колісною формулою 8x8. Загалом в Україну буде передано 26 таких машин із модульними платформами та кузовами. Постачання автомобілів уже почалося.

Вартість контракту на постачання, укладеного з урядом Німеччини, не повідомляється. Цікаво, що Rheinmetall вже бере участь у кількох проектах на підтримку України. 2023 року за підтримки уряду Німеччини дочірня компанія Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставить Україні польовий госпіталь.

У Білорусі загорівся носій "Кинджалів" МіГ-31

На аеродромі в Мачулищах, що в Білорусі, 25 грудня спалахнув МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

За інформацією моніторингової групи, спалах двигуна стався на літаку з реєстраційним номером RF-95194. Наскільки сильно постраждав літак і як довго його виведуть з ладу, не повідомляється.

Зазначимо, що 13 грудня до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МІГи прилетіли 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Також у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".

Дощ, мокрий сніг та туман: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Сьогодні, 26 грудня, синоптики прогнозують дощ, мокрий сніг та туман у деяких регіонах України. В Україні буде хмарно. Вночі у східних регіонах, а вдень у західних прогнозується дощ та мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів.

Вночі та вранці у більшості регіонів місцями туман, у північній частині - на дорогах може бути ожеледиця.

Температура вночі очікується від 3° до 2° морозу, вдень - 0-5° тепла, у південній частині - 6-8° тепла. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.