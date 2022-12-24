Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу: названі наслідки
Російські в ніч проти 24 грудня масово обстріляли райони Дніпропетровської області. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Для атаки на область росіяни застосували "Гради", "Урагани" та важку артилерію. Під удар потрапили три громади – Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська.
У Марганці пошкоджені гаражі, автомобільні промислового підприємства та майно садового товариства. В інших громадах розбито лінії електропередач. Наслідки обстрілу ще уточнюються.
Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області вночі 24 грудня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти суботи, 24 грудня,ворог вдарив ракетами по передмісті Запоріжжя. Декілька з них потрапили до гімназії в одній із громад.
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