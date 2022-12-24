ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу: названі наслідки

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Субота 24 грудня 2022 08:25
Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу: названі наслідки Фото: Дніпропетровська область знову зазнала масованого обстрілу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські в ніч проти 24 грудня масово обстріляли райони Дніпропетровської області. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Для атаки на область росіяни застосували "Гради", "Урагани" та важку артилерію. Під удар потрапили три громади – Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська.

У Марганці пошкоджені гаражі, автомобільні промислового підприємства та майно садового товариства. В інших громадах розбито лінії електропередач. Наслідки обстрілу ще уточнюються.

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області вночі 24 грудня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти суботи, 24 грудня,ворог вдарив ракетами по передмісті Запоріжжя. Декілька з них потрапили до гімназії в одній із громад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація