Гуменюк про Миколаївську область: впевнена, що скоро зможемо звітувати про повну деокупацію

Збройні сили України, ймовірно, вже дуже скоро зможуть повністю звільнити Миколаївську область від окупантів та надати відповідний звіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу " Freeдом ".

За її словами, на Кінбурнській косі ситуація залишається складною, оскільки росіяни мають можливість перекидати туди сили по сухопутній ділянці. При цьому вони не припиняють обстріли прилеглих населених пунктів, що знаходяться на території Очаківської та Куцурубської громад.

"Але ми продовжуємо свою роботу і я впевнена, що дуже скоро зможемо звітувати і озвучити те, що Миколаївська область повністю деокупована", - підкреслила Гуменюк.