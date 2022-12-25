В Ірані цинічно похизувалися "ефективністю" своїх безпілотників
Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив, що використання іранських дронів в війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.
"Сьогоднішнє створення світом атмосфери зарозумілості (мова на США та їх союзників - ред.) щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни противника", - сказав генерал-майор Багері.
В останні місяці російські війська все частіше використовують безпілотники іранського виробництва для бомбардування України. Саме це й спонукало Багері висловити своє вдоволення щодо ефективної роботи їхніх безпілотників в цій війні.
"Крім того факту, що багато з цих тверджень можуть бути неправдивими, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рейтинг Ісламської Республіки в області безпілотників", - додав він
Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві до початку вторгнення.
Нагадаємо, 22 грудня, МЗС Ісламської Республіки Іран спростував звинувачення у військовій підтримці Росії та погрожував Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському.
Раніше ми писали, що Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут на 3 тисячі кілометрів, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.
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