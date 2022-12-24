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Компанія Rheinmetall передасть Україні 26 повнопривідних вантажівок

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Субота 24 грудня 2022 15:43
Компанія Rheinmetall передасть Україні 26 повнопривідних вантажівок Фото: компанія Rheinmetall передасть Україні 26 повнопривідних вантажівок (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія Rheinmetall поставить в Україну партію повнопривідних вантажних автомобілів HX колісною формулою 8x8. Загалом в Україну буде передано 26 таких машин із модульними платформами та кузовами. Постачання автомобілів уже почалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rheinmetall.

Вартість контракту на постачання, укладеного з урядом Німеччини, не повідомляється. Цікаво, що Rheinmetall вже бере участь у кількох проектах на підтримку України. 2023 року за підтримки уряду Німеччини дочірня компанія Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставить Україні польовий госпіталь.

Раніше повідомлялося, що Збройним силам України передадуть сучасний німецький польовий шпиталь уже наступного року.

Також ми писали, що німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про готовність поставити Україні до 50 танків Leopard 1 і до 60 БМП типу Marder. Для їхнього відправлення потрібен дозвіл уряду.

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