Анонс деоккупации Николаевской области и пожар на носителе "Кинжалов": новости за выходные

Украинские военные уже в ближайшее время могут полностью деоккупировать Николаевскую область. Кроме того, 25 декабря в Беларуси загорелся перехватчик МиГ-31К, который является носителем крылатых ракет "Кинжал".

Более детально о том, что произошло за выходные, 24-25 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

В субботу, 24 декабря, во временно оккупированном Нижнегорском в Крыму раздался взрыв. Очевидцы сообщают о пролете беспилотников.

Украинские военные ударили по штабу россиян, который находится в Херсонской области. В результате атаки до 70 вражеских солдат получили ранения.

Российские войска в ночь на 24 декабря массированно обстреляли районы Днепропетровской области. Враг выпустил по региону более 60 снарядов.

В ночь на воскресенье, 25 декабря, в российском Курске произошли взрывы в районе аэродрома "Халино". Их было несколько.

Российские оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку (Донецкая область). В результате атаки ранения получила женщина.

Россия может в скором времени поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed.

Высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил, что использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

Россия снова вывела в Черное море корабли с крылатыми ракетами "Калибр". Это может свидетельствовать как о подготовке врага к новому удару, так и о намерении противника психологически давить на украинцев.

Германия передала Украине еще одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergerpanzer 2 и 13 автомобилей пограничной службы в течение недели.

Российские войска надеются начать еще одно наступление в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой. Речь идет о Лиманском направлении.

Гуменюк о Николаевской области: уверена, что скоро сможем отчитаться о полной деоккупации

Вооруженные силы Украины, вероятно, уже очень скоро смогут полностью освободить Николаевскую область от оккупантов и предоставить соответствующий отчет. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда силы по сухопутному участку. При этом они не прекращают обстрелы близлежащих населенных пунктов, которые находятся на территории Очаковской и Куцурубской громад.

Британская разведка объяснила неспособность российской армии наступать

С октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций.

Россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет.

По данным британской разведки, Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции.

Компания Rheinmetall передаст Украине 26 полноприводных грузовиков

Компания Rheinmetall поставит в Украину партию полноприводных грузовых автомобилей HX колесной формулой 8x8. Всего в Украину будет передано 26 таких машин с модульными платформами и кузовами. Поставка автомобилей уже началась.

Стоимость контракта на поставку, который был заключен с правительством Германии, не сообщается. Интересно, что Rheinmetall уже участвует в нескольких проектах в поддержку Украины. В 2023 году при поддержке правительства Германии дочерняя компания Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставит Украине полевой госпиталь.

В Беларуси загорелся носитель "Кинжалов" МиГ-31

На аэродроме в Мачулищах, что в Беларуси, 25 декабря загорелся МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По информации мониторинговой группы, возгорание двигателя произошло на самолете с регистрационным номером RF-95194. Насколько сильно пострадал самолет и как долго он будет выведен из строя, не сообщается.

Отметим, что 13 декабря в Мачулищи прилетели три МиГ-31К ВКС РФ. Это уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетели 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Также в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".

Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 26 декабря, синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и туман в некоторых регионах Украины. В Украине будет облачно. Ночью в восточных регионах, а днем в западных прогнозируется дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве регионов местами туман, в северной части - на дорогах может быть гололедица.

Температура ночью ожидается от 3° до 2° мороза, днем - 0-5° тепла, в южной части - 6-8° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.