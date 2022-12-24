В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо
Фото: в окупованому Криму пролунали вибухи (GettyImages)
В суботу, 24 грудня, в тимчасово окупованому Нижньогірському, що в Криму, пролунав вибух. Очевидці повідомляють про проліт безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцевий Telegram-канал.
Так, в описі опублікованого відео зазначається, що воно було зняте неподалік нафтобази в селі Розливи. В ролику чутно вибух, та слова автора, який каже, що побачив проліт двох безпілотників.
Офіційної інформації про вибухи поки що немає.
Нагадаємо, що 19 грудня на кримському перешийку у Чонгарі пролунали вибухи.
Раніше РБК-Україна повідомляло, чи розпочали військові операцію зі звільнення Криму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.