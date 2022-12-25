У Білорусі загорівся носій "Кинджалів" МіГ-31
Сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, що в Білорусі, спалахнув МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи, спалах двигуна стався на літаку з реєстраційним номером RF-95194. Наскільки сильно постраждав літак і як довго його виведуть з ладу, не повідомляється.
Зазначимо, що 13 грудня до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МІГи прилетіли 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Також у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".
"Грудневі" МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше чотири вильоти.
Раніше стало відомо, що Росія перекинула до Білорусі своїх винищувачів МіГ-31К . Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".
Також ми писали, що ще 1 грудня Росія вивела свої МіГ-31К із Білорусі. Вони базувалися там півтора місяці.
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