У Білорусі загорівся носій "Кинджалів" МіГ-31

Сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, що в Білорусі, спалахнув МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, спалах двигуна стався на літаку з реєстраційним номером RF-95194. Наскільки сильно постраждав літак і як довго його виведуть з ладу, не повідомляється.

Зазначимо, що 13 грудня до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків. Раніше три МІГи прилетіли 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Також у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".

"Грудневі" МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше чотири вильоти.