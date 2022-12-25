Росіяни хочуть почати наступ на ще одному напрямку на Донбасі: що в планах ворога

Російські війська сподіваються розпочати ще один наступ на додаток до атак під Бахмутом і Авдіївкою. Йдеться про Лиманський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, схід України залишається головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил. Щодоби РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, танковим вогнем намагається вражати українські позиції та використовує авіацію.

"Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат", - розповів Череватий.

За його словами, лише за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено.

"Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські війська продовжують намагатися захопити Бахмут, але натомість їм нічого не вдається, противник у боях втрачає тисячі своїх солдатів.

Додамо, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни ISW, наступ росіян під Бахмутом видихнувся. Росіяни визнали, що ЗСУ відтіснили частини угруповання "вагнерівців" на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.