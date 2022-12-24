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Німеччина передала Україні ще один БРЕМ та 13 автомобілів прикордонної служби

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Субота 24 грудня 2022 17:30
Німеччина передала Україні ще один БРЕМ та 13 автомобілів прикордонної служби Фото: Німеччина передала Україні ще один БРЕМ та 13 автомобілів прикордонної служби (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина передала Україні ще одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergerpanzer 2 та 13 автомобілів прикордонної служби протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Загалом Україна отримала від Німеччини вже 13 Bergerpanzer 2 та 78 машин прикордонної служби.

Німеччина також передала нашій країні одну карету швидкої допомоги (всього 35) та два вилкові навантажувачі (всього 6).

До того ж, держава готує до передачі Україні 50 польових обігрівачів та 26 змінних систем для навантажувачів.

Нагадаємо, Україна отримає 26 військових вантажівок Rheinmetall HX 8x8 від Німеччини.

Окрім того, у Німеччині обіцяють вивчити питання подальших постачань зброї Україні після того, як США передали Києву систему ППО Patriot.

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