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Дощ, мокрий сніг та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Неділя 25 грудня 2022 13:28
Дощ, мокрий сніг та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завтра, 26 грудня, синоптики прогнозують дощ, мокрий сніг, та туман у деяких регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні буде хмарно. Вночі у східних регіонах, а вдень у західних прогнозують дощ та мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів.

Дощ, мокрий сніг та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Вночі та вранці у більшості регіонів місцями туман, у північній частині - на дорогах може бути ожеледиця.

Температура вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, вдень - 0-5° тепла, у південній частині - 6-8° тепла. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Київській області

В області буде хмарно, але без істотних опадів.

Температура в області вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

На дорогах можлива ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомлялося раніше, синоптика дали прогноз погоди в Україні на Новий рік.

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