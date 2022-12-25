Окупанти обстріляли Авдіївку з "Градів" та артилерії: є поранена

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Авдіївку з "Градів" та артилерії (facebook.com/mod mil ukr)

Сьогодні, 25 грудня, російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку (Донецька область). Внаслідок атаки поранення отримала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, зранку росіяни шість разів обстріляли Авдіївку з артилерії та РСЗВ "Град". Для атак вони використовували запальні снаряди. Він зазначив, що через удари росіян постраждала мирна мешканка міста.