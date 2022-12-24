Росія вивела в Чорне море "Калібри". Військові оцінили загрозу нового удару

Росія знову вивела в Чорне море корабель із крилатими ракетами "Калібр". Це може свідчити як про підготовку ворога до нового удару, так і про намір противника психологічно тиснути на українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що наразі в акваторії моря корабельне угруповання росіян збільшилось - у Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії.

"Це два надводних і один підводний, загальний залп може сягати 20 ракет. Це, в принципі, може говорити про те, що готує ворог саме ті випробування, про які згадував наш верховний головнокомандувач. А також, може говорити про те, що вони намагаються просто тероризувати, продовжувати психологічний тиск на населення України", - зазначила Гуменюк.

Своєю чергою вона акцентувала, в будь-якому випадку, сигнали повітряної тривоги - це сигнал обов’язкового виконання

"Немає такої прямої залежності, коли вивели і коли стартували ракети. Це може говорити про те, що довготривалий час ракетоносіїв не було в Чорному морі. По-перше, зважаючи на погоду, було штормове попередження, вони укривались у пунктах базування. Після того, як море трошки заспокоїлось, вони вийшли на чергування знов. Але, також, зважаючи на вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об’єктах напередодні свят", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що вчора під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський попередив, що російські війська можуть вдатися до нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.

Додамо, раніше ми писали, що в Чорне море із Севастопольської бухти вийшли російські носії крилатих ракет "Калібр". Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" та фрегат "Адмірал Макаров".

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