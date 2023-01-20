Финляндия объявила о выделении нового пакета помощи Украине на 400 млн евро

Минобороны Финляндии объявило о выделении 12-го пакета военной помощи для Украины на сумму 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Финляндии.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке для защиты своей территории, и нынешний пакет военной техники явно является самым большим на сегодняшний день. Финляндия поставляет в Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы", - заявил министр обороны Микко Савола.

При этом глава ведомства не уточнил, что какую именно технику поставят в Украину.

"По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставлена", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что общая стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи Украине на сегодня составляет 590 миллионов евро.