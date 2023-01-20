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В ССО показали, как мастерски ликвидировали противников в Соледаре (видео)

Новина українською →
Соледар, Пятница 20 января 2023 18:27
В ССО показали, как мастерски ликвидировали противников в Соледаре (видео) Фото: в ССО показали, как мастерски ликвидировали противников в Соледаре (видео) (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают неустанно прореживать ряды российских кафиров, пытающихся захватить Соледар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных сделок.

На опубликованном видео показано, как украинский боец ведет бой, находясь на своих позициях. Он вместе с собратьями защищал Соледарь.

"Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность как можно больше проредить ряды противника", - сказано в сообщении.

В ССО подчеркнули, что военнослужащие постоянно работают на данном направлении и защищают украинские земли.

Напомним, вчера украинские военные показали видео атаки на позиции РФ , во время которой они ликвидировали четырех кафиров.

Ранее мы писали, что 18 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям кафиров в Николаевской области и ликвидировали часть личного состава РФ.

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