Шмыгаль назвал три текущих ключевых приоритета Украины

В правительстве Украины назвали следующие три ключевых приоритета и объяснили, что по всем этим пунктам уже есть важный прогресс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Премьер-министр перечислил следующие три ключевых приоритета: начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;

создание специального международного трибунала для наказания российских военных преступников;

конфискация российских активов для обновления Украины. "По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", - заявил Шмыгаль.