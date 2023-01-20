Депортированных в Россию украинцев паспортизируют по месту жительства, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"За время широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину россияне депортировали с временно оккупированных территорий более двух миллионов украинцев. Каждому из них россияне планируют выдать паспорт РФ", - говорится в сообщении.

Власти России приняли решение узаконить выдачу паспортов по месту жительства. Ранее документ издавался по месту прописки. Без наличия паспорта депортированные не получат никаких выплат или услуг. Фактически россияне хотят максимально интегрировать депортированных украинцев.

"Это враг делает для того, чтобы исправить демографическую ситуацию в южных республиках, россияне "эвакуируют" туда украинцев. Однако такая эвакуация происходит не добровольно. Россия сначала генерирует гуманитарный кризис в регионе и вывозит оттуда учреждения медицины, образования и аптеки", - добавили в ЦНС.

Жителей Херсонской области россияне вывезли в Краснодарский и Ставропольский края РФ. При этом выезд в Украину закрывают, что разрушает миф пропагандистов РФ о заботе о населении. Все остающиеся местные вынуждены жить в условиях продовольственного и гуманитарного кризиса. Также украинцев переселяют в регионы, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа.