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ВСУ обезвредили вражескую мину, вынесенную на пляж в Одесской области

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Одесса, Пятница 20 января 2023 15:23
ВСУ обезвредили вражескую мину, вынесенную на пляж в Одесской области Фото: ВСУ обезвредили вражескую мину, вынесенную на пляж в Одесской области (t.me odesacityofficial)
Автор: Карина Левицкая

В результате штормовой погоды на один из пляжей в Одесской области вынесло очередную дрейфующую мину, однако Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины ее обезвредили и ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Одесского горсовета в Telrgram.

Обнаружив мину, которую вынесло на пляж во время штормовой погоды, местные жители немедленно известили ближайшее пограничное подразделение.

В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину контролируемым подрывом.

"Напоминаем, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны, зоной опасности. Не игнорируйте ограничение военного положения, берегите себя, держитесь как можно дальше от опасных зон и объектов. Об их обнаружении информируйте компетентные органы, не подвергайте себя опасности", – написали в городском совете.

Напомним, на побережье в Одессе обнаружили вещи из крейсера "Москва", который украинские военные затопили в апреле прошлого года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что военные обнаружили и ликвидировали морскую мину в Одесской области. "Плавающую опасность" волны упрямо устремляли в сторону побережья.

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