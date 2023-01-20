Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16 и назвали для этого условие

Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Если от Украины поступит соответствующий запрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нидерландское издание NL Times.

"Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство", - цитирует издание главу МИД страны Вопке Хекстра.

Как отмечают СМИ, с таким заявлением он выступил во время парламентских дебатов в четверг.

По его словам, Кабинет министров Нидерландов будет рассматривать такую просьбу "открыто".

Напомним, совсем недавно сообщалось, что Нидерланды готовы оплатить для Украины танки Leopard.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен отметила, что ее страна ранее оплачивала отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход можно воспроизвести и для танков немецкого производства Leopard.

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