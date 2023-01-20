Танки и 770 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ за сутки
Фото: украинские военные (Getty Images)
По данным к утру пятницы, 20 января, украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 300 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 20.01 ориентировочно составили:
- личного состава - около 113 300 (+770) человек ликвидировано,
- танков - 3139 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6241 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2129 (+7) ед,
- РСЗО - 442 (+0) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+0) ед,
- вертолетов - 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4),
- крылатых ракет - 749 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4903 (+7) ед,
- специальной техники - 190 (+0).
Напомним, что россияне сосредоточивают основные усилия на ведомых наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.
Также украинские военные постепенно продвигаются возле Сватового, а россияне пытались атаковать в Запорожской области.
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