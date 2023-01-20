Россияне стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление, - Гайдай

Фото: Россияне стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление (GettyImages)

Российские оккупанты стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.