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Россияне стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление, - Гайдай

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Украина, Пятница 20 января 2023 15:15
Россияне стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление, - Гайдай Фото: Россияне стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты стягивают мобилизованных и заключенных на Кременское направление в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На Сватовском и Кременском направлениях разнообразие фиксируем россиян", - говорится в сообщении.

Гайдай объяснил, что речь идет о свежемобилизованных россиянах, заключенных и профессиональных кадровых военных.

"В Луганскую область россияне стягивают все больше личного состава и техники, пытаются помешать продвижению ВСУ, но безрезультатно", - добавил глава области.

Напомним, что российские захватчики пытаются контратаковать возле Кременной (Луганская область) и подтягивают туда новые резервы.

Украинские военные имеют продвижение вперед вблизи Кременной и Сватового. Куда враг постоянно подбрасывает силы, но ВСУ противодействуют врагу.

Украинские защитники в Луганской области пресекли очередную попытку наступления войск РФ в Кременной, отразив атаку оккупантов.

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