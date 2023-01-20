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Решения по "Леопардам" в Рамштайне не было. Но создание коалиции продолжается, - Польша

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Польша, Пятница 20 января 2023 18:30
Решения по "Леопардам" в Рамштайне не было. Но создание коалиции продолжается, - Польша Фото: вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Польша заявила, что решение о передаче танков Leopard для Украины на сегодняшней встрече в Рамштайне принято не было, однако переговоры и дальше будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Польши Мариуша Блащака в Twitter.

Блащак сообщил, что после заседания союзников не было принято никаких решений о передаче Украине танков Leopard, однако он подчеркнул, что страны, которые планировали передавать танки Киеву продолжат встречи для того, чтобы прийти к единогласному решению в этом вопросе.

"Мы также общались с 15 странами, которые используют танки Leopard. Мы говорили об оснащении Украины этими тяжелыми танками", – заявил вице-премьер и глава Минобороны.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он поддерживает обещания союзников о передаче Украине танков.

Позже Столтенберг подчеркнул, что консультации о поставках танков Leopard 2 в Украину будут продолжаться.

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