Reuters сообщило, когда может быть готов новый пакет санкций ЕС против России
Страны Европейского союза работают над десятым пакетом санкций против России, которые вступят в силу до 24 февраля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий пакет санкций должен быть готов к годовщине вторжения России в Украину, которая в последние годы стремилась интегрироваться с ЕС.
"Следующий пакет санкций будет готов примерно к первой годовщине трагического вторжения", - сказал один из высокопоставленных дипломатов.
Однако он не сообщил, кто и что может попасть в этот пакет. Внесение людей в черный список, как правило, легче получает необходимую поддержку всех 27 стран ЕС, чем жесткие экономические санкции.
Ожидается также, что в понедельник министры иностранных дел добавят новых лиц в список санкций против Ирана в связи с нарушениями прав человека. При этом некоторые страны ЕС призывают к еще большим действиям в ответ на предоставление Ираном беспилотников, которые Россия использует в Украине.
Напомним, что Украина призывает другие страны прекратить сотрудничество с Россией в атомной сфере, а также ввести санкции против руководства "Росатома".
Правительство Украины считает необходимым пересмотреть потолки цен на российскую нефть. В настоящее время рыночная цена на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель.
Европейский союз должен провести санкции против ядерной и ракетной отраслей России.
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